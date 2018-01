Guarulhos recebe inscrições para casamento coletivo

SÃO PAULO - Os casais que desejam oficializar sua união, mas não têm condições financeiras, podem se inscrever para a segunda edição do Casamento Coletivo de Guarulhos, na Grande São Paulo. O casamento ocorrerá em 2012.

Para participar, os casais devem comprovar mais de um ano de residência em Guarulhos e possuir renda mensal conjunta de no máximo três salários mínimos vigentes, cerca de R$ 1.635,00. Com exceção das alianças, todos os procedimentos são gratuitos, incluindo cartório e vestido.

O primeiro Casamento Coletivo da cidade ocorreu em junho deste ano e uniu 500 casais em uma cerimônia ecumênica, com direito a bolo, foto e bênção - católica e protestante. Os vestidos para as noivas foram emprestados por lojas da cidade e as fotos foram tiradas por um grupo de fotógrafos voluntários.

As inscrições para o casamento de 2012 podem ser realizadas até 29 de setembro, na sede da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, na Alameda Tutóia, 534, Gopoúva - Guarulhos, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Para se inscrever é necessário levar alguns documentos: original e cópia da carteira de identidade dos noivos; original e cópia da certidão de nascimento para os solteiros; certidão de óbito do cônjuge falecido (se a pessoa for viúva), e, se for o caso, registro da sentença de divórcio; original e cópia de comprovante de rendimentos, carteira de trabalho (original), original e cópia do holerite de pagamento e original e cópia de cartão ou comprovante de recebimento de benefício assistencial ou rendimentos concedidos por programa oficial de transferência de renda; comprovante de gastos com tratamento médico por doença grave ou para atendimento de necessidade especial de qualquer membro da família; original e cópia de comprovantes de residência em Guarulhos, sendo que uma deve ser atual e a outra deve ter mais de um ano; original e cópia de documentos de propriedade de imóvel ou de veículos.