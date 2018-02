Guarulhos quer bonde moderno até Cumbica Embora seja a segunda maior cidade do Estado, Guarulhos ainda não tem nenhuma conexão ferroviária. As Estações Guarulhos-Cecap e Aeroporto, da Linha 13-Jade, se tornarão as primeiras a atender por trilhos o município de 1,3 milhão de habitantes. No futuro, segundo o governador Geraldo Alckmin (PSDB), esse ramal poderá ser estendido até a Vila São João, um dos bairros mais populosos da cidade, ao lado de Cumbica.