Guarulhos faz primeiro casamento coletivo no próximo domingo

SÃO PAULO - A Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, realiza no próximo domingo, 12, Dia dos Namorados, o primeiro casamento coletivo do município, que contará com a participação de 500 casais. O matrimônio será no Ginásio Thomeozão, no Bom Clima, a partir das 9 horas.

Os noivos interessados em participar do casamento coletivo já começaram a assinar os papéis no 2º Cartório de Registro Civil, em Cumbica. Com exceção das alianças, todos os procedimentos são gratuitos. A festa terá direito a bolo, foto e bênção, católica e protestante. Os vestidos para as noivas foram emprestados por lojas da cidade e as fotos serão tiradas por um grupo de 15 fotógrafos voluntários.

Na sexta-feira, 10, será realizado no Fundo Social de Solidariedade do município, um mutirão gratuito de Dia da Noiva. Na ocasião, os professores e alunos do curso profissionalizante de cabeleireiros farão corte e tintura nos cabelos das moças e os profissionais e aprendizes do centro de terapias naturais farão massagem nas noivas.