Guarulhos adota bilhete único sob disputa judicial A prefeitura de Guarulhos inicia hoje a operação com o sistema de bilhete único, já enfrentando cem casos de perueiros que ganharam liminares na Justiça. Na reformulação do sistema, os motoristas de vans perderam as permissões. Eles não vão aceitar o cartão e continuarão a fazer itinerários antigos.