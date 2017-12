Guarulhos: 12 vereadores são denunciados Formação de quadrilha, falsificação de documentos, falsidade ideológica, duplicatas falsas e peculato (apropriar-se de bem público). É longa a lista de crimes que o Ministério Público diz que mais de um terço dos 34 vereadores de Guarulhos, na Grande São Paulo, cometeu no esquema de fraudes com notas fiscais frias que desviou R$ 584 mil da Câmara Municipal. Três secretários da prefeitura, da gestão de Sebastião Almeida (PT), também teriam participado do esquema quando eram vereadores.