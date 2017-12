Guarujá homenageia Dia de Santo Amaro

Guarujá preparou diversas atrações culturais em homenagem ao Dia de Santo Amaro, Padroeiro da Cidade. A festa do santo que dá nome a ilha onde fica a cidade é comemorada todo 15 de janeiro. Confirma a programação desta quinta-feira: Veja também: Banhistas se exercitam nas areias do Guarujá e Praia Grande Quadra de Bossaball é atração em praias do litoral de São Paulo Praça das Bandeiras (ao lado do shopping La Plage) 16h30 - Banda Musical Municipal 17h30 - Grupo Reisado Sergipano 18h10 - Orquestra de Violões de Guarujá 18h50 - Carol Lima - Cantora de MPB Praça 14 BIS (Vicente de Carvalho) 16h30 - Violodum 17h10 - Performance de dança de salão do projeto 'Dançando na Melhor Idade' 17h25 - Camerata de Violões Praça dos Expedicionários (ao lado da Secretaria de Turismo) 16h30 - Performance de Dança de Salão Exposição de Artistas Plásticos (o dia inteiro) Painel Comunitário Artístico (o dia inteiro) Praça do Povo (Santa Rosa) 16h30 - Grupo Caboclo Lins 17h00 - Interação de Grupo de Rua 17h30 - Dança de Rua da cidade de Santos 17h50 - Trup - Circo da cidade de Santos Praça Mário Covas (Morrinhos) 16h30 - Corpo de Dança da Secretaria de Cultura 17h00 - Interação de Grupo de rua Hip Hop 17h30 - Grupo Pracatá 17h50 - Grupo Águia de Lata 18h20 - Coral Grupo Acorda Brasil - IBV