Guardas tentam barrar futebol e são agredidos Guardas municipais do Rio foram agredidos por banhistas às 16h30 de ontem na Praia de Ipanema, zona sul do Rio. A confusão começou quando os guardas tentaram impedir a prática de altinho (futebol) à beira-mar - proibida até 17h. Os banhistas atacaram os guardas com cocos e cadeiras de praia - cinco tiveram ferimentos leves.