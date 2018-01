Guardas metropolitanos de SP mantêm greve, diz sindicato

O Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo (Sindguardas) confirmou que o setor continuará em greve e que, a partir das 7 horas desta quarta-feira, 26, um grupo de profissionais irá se reunir mais uma vez em frente à Prefeitura, no centro da capital. Nesta terça-feira, 25, cerca de 200 pessoas protestaram em frente ao local para negociar reajuste salarial.

De acordo com a Polícia Militar, a ação durou das 6 horas até às 16h30. A manifestação foi pacífica. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que os GCMs se concentraram na calçada do Viaduto do Chá, sentido Praça da Sé. Uma das faixas da direita do Viaduto ficou bloqueada das 9h15 até o fim do ato.

Segundo a Prefeitura, nenhum acordo foi feito com os grevistas.A categoria pede reajuste de salário-base, aumento do porcentual de - 60% para 140% - do Regime Especial de Trabalho Policial (gratificação), a implementação do plano e estruturação de carreiras, melhores condições de trabalho e higiene.