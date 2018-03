Guarda vai monitorar represas de lancha A Guarda Civil Metropolitana vai monitorar a Represa Billings e do Guarapiranga de lancha. A embarcação, com capacidade para até 20 pessoas, será a primeira do tipo da GCM e vai ser usada para fiscalização ambiental, de jet skis e atividades educativas. O secretário de Segurança Urbana, Edsom Ortega, diz que fará parceria com o governo federal para obter outra, para monitorar a Billings mesmo fora da capital.