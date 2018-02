Guarda-sol deixa de ter marca visível e ganha visual retrô As praias cariocas receberam, desde sábado, guarda-sóis estilizados, com estampas criadas sob inspiração das paisagens locais pela designer Leila Fittipaldi. Com o custo de R$ 1,2 milhão, bancados por uma cervejaria, cerca de 40 mil sombreiros serão distribuídos para aluguel pelos barraqueiros da zona sul do Rio, entre o Flamengo e o Leblon.