Guarda Municipal é morto em Araçatuba e polícia investiga participação do PCC

ARAÇATUBA- O guarda municipal Antônio Roberto Rodrigues Costa, de 39 anos, foi executado com três tiros na manhã desta segunda-feira, 31, num bairro residencial de Araçatuba (SP). Costa ocupava um Vectra, a poucas quadras de sua casa, no jardim Paraíso, quando foi interceptado por uma moto com dois homens, por volta das 11 horas da manhã. O desconhecido que estava na garupa usou uma pistola 380 e acertou três tiros em Costa: nos braços, peito e costelas. Mesmo ferido, o guarda tentou perseguir a moto, mas perdeu o controle do veículo e atropelou o aposentado Antonio Mendes Siqueira, de 72 anos. Siqueira chegou a ser internado com ferimentos leves, mas foi liberado.

O homicídio ocorre menos de um mês após a Justiça de Araçatuba autorizar em liminar o uso de armas pelos guardas fora de horário de serviço. Os guardas, que usam armas para trabalhar, são obrigados a deixar a arma no serviço. Com informações de que seriam vítimas do Primeiro Comando da Capital(PCC), eles entraram na Justiça pedindo a posse de arma fora do expediente, pois temiam ser atacados em horário de folga.