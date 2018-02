Guarda municipal é executado perto de casa O guarda municipal Antônio Roberto Rodrigues Costa, de 39 anos, foi executado com três tiros ontem, num bairro residencial de Araçatuba. Costa ocupava um Vectra, a poucas quadras de sua casa, no Jardim Paraíso, quando foi interceptado por uma moto com dois homens, às 11 horas. Um deles deu três tiros com uma pistola 380. O guarda tentou perseguir a moto, perdeu o controle e atropelou Antonio Mendes Siqueira, de 72 anos, que já foi liberado do hospital. Costa não resistiu aos ferimentos e morreu.