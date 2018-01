Guarda e suspeito são baleados em troca de tiros na Grande SP

Um suspeito e um guarda municipal de Santana do Parnaíba foram baleados durante uma troca de tiros na noite deste domingo, 13, em Aldeia da Serra, na Grande São Paulo. Uma equipe de guardas foi até o condomínio de luxo Morada dos Lagos depois de receber o chamado de uma testemunha que percebeu que quatro homens se preparavam para invadir o local.

Os guardas municipais chegaram ao condomínio, localizado na Estrada Marechal Mascarenhas de Morais, por volta das 22 horas, antes que os criminosos conseguissem invadi-lo. Houve troca de tiros. O suspeito foi baleado na cabeça e no braço e levado ao Hospital de Santana do Parnaíba. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 380. O guarda foi atingido de raspão na cabeça e encaminhado ao pronto-socorro do serviço de Assistência Médica de Barueri (Sameb).

Três criminosos conseguiram fugir e ainda não foram localizados pela polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Santana do Parnaíba.