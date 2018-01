Guarda é morto a tiro na garagem de casa no ABC

SÃO PAULO - Um guarda municipal foi baleado e morto na madruga deste sábado, 24, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Rodrigo Lopes Sabino, de 30 anos, foi encontrado por policiais por volta das 5h em sua garagem no Jardim Itapoá e levado ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava chegando em casa quando foi abordado por dois desconhecidos, que saíram de um Fiat Uno. Um dos criminosos disparou e a dupla fugiu levando também o veículo da vítima, um Palio Weekend.

O carro do guarda foi localizado mais tarde na rua Flores da Primavera, no Jardim São Francisco, na zona leste da capital, e está à disposição da família. O Fiat dos bandidos, de cor escura, também foi localizado e apreendido. O veículo está no nome de um auxiliar de cozinha de 25 anos, que já foi levado para averiguação.

O caso foi registrado como roubo seguito de morte no 2º Distrito Policial de Santo André, mas será encaminhado ao 5º DP do município para investigação.