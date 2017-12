Guarda civil mata suspeito durante arrastão em restaurante de Sorocaba

SOROCABA - Um suspeito de participar de arrastão em um restaurante japonês foi morto com um tiro por um guarda civil municipal à paisana, na noite desta quarta-feira, 26, em Sorocaba. O guarda jantava no local com a família quando o restaurante, no Jardim América, zona sul da cidade, foi invadido por três homens. Dois deles, armados e encapuzados, anunciaram o assalto e, depois de saquear o caixa, começaram a recolher dinheiro e pertences das pessoas que estavam nas mesas. Um terceiro homem ficou vigiando a entrada no estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, com medo de ser reconhecido como agente de segurança pelos bandidos, o guarda pediu à esposa que escondesse seu revólver sob o corpo. Os ladrões chegaram a revistar o GM quando este já estava sem a arma. Além do caixa, sete pessoas foram roubadas pelos criminosos. Quando a dupla de assaltantes se juntou ao terceiro envolvido na saída do local, o GM recuperou sua arma e teria dado voz de prisão aos ladrões.

Segundo a versão dada à Polícia Civil, os ladrões voltaram as armas em direção ao guarda, que disparou. O tiro acertou um dos criminosos que acabou morrendo. Os outros bandidos teriam pegado a arma do comparsa caído e fugido em meio aos carros que passavam pela avenida. A Polícia solicitou as imagens de uma câmera existente no local. A arma do GM vai passar por perícia.