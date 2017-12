Guarda Civil estoura laboratório de drogas em Cotia

Guardas civis de Cotia, região oeste da Grande São Paulo, detiveram nove pessoas e estouraram, às 22h30 de terça-feira, 20, uma residência usada por traficantes como laboratório e central de distribuição de drogas. Em patrulhamento pela Rua Interlagos, no Jardim Cláudio, os guardas abordaram um suspeito, que correu e entrou em uma residência. Lá dentro estavam outras oito pessoas, entre elas um adolescente. Apenas um dos detidos mora no local. No imóvel havia maconha, cocaína e crack, material para embalagem, balanças de precisão, cadernos com anotações sobre a movimentação financeira do tráfico e um pó branco, possivelmente bicarbonato de sódio, usado no refino do crack e da cocaína. Até a 0h45 desta quarta-feira, a perícia ainda era aguardada pela Guarda Civil na residência. A droga será encaminhada para o Instituto de Criminalística (IC). O grupo detido foi encaminhado para o Distrito Policial Central de Cotia.