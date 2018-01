Guarda civil entra em greve em Guarulhos

A categoria entrou em greve por tempo indeterminado desde a zero hora após assembleia realizada na noite de segunda-feira. Com a greve, nenhuma viatura está nas ruas e as bases contam com apenas 30% do efetivo de cada turno.

Os guardas reivindicam o pagamento imediato dos 30% de adicional de risco de atividade. A prefeitura, segundo a categoria, paga apenas 11% e quer escalonar o pagamento dos demais 19% em três parcelas, a primeira em 2010, a segunda em 2011 e a terceira em 2012.

Outra reivindicação dos guardas é que o governo municipal enquadre o salário da categoria no nível 14 - para quem tem o segundo grau completo. O nível 14, segundo a categoria, é o mesmo nível dos fiscais de trânsito da cidade, cujo salário é de R$ 1.645,00. A remuneração de um guarda civil em início de carreira é cerca de R$ 1.200,00.