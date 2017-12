Guarda-civil é morto com a mulher em Mairinque O subcomandante da Guarda Municipal de Mairinque, Laércio Lanes, e a mulher dele foram mortos a tiros ontem à noite. O filho do casal, de 9 anos, também foi baleado. O caso aconteceu por volta das 21h, no número 565, da Rua Maria Santos Bernardes, no Jardim Vitória. Os criminosos balearam os três na cabeça e levaram o carro da família, um Palio branco. O menino estava internado na noite de ontem no hospital da cidade.