Guarda-civil é ferido durante 'rolezinho' em parque da Grande São Paulo

Um guarda-civil municipal (GCM) ficou ferido durante um tumulto na tarde deste domingo, 12, no Bosque Maia, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Cerca de três mil jovens se reuniram no parque por volta das 15h, em um evento, conhecido como "rolezinho", marcado pelas redes sociais. A reunião acabou em confusão, quando adolescentes agrediram os guardas do local. Quatro pessoas foram detidas, entre elas três menores.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, dois guardas abordaram um grupo que ingeria bebida alcoólica e ouvia música alta. Durante a abordagem, alguns jovens teriam jogado pedras, garrafas e lixeiras contra a GMC e um dos guardas foi atingido no rosto. A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Urgência (HMU),onde foi medicada e liberada em seguida.

Segundo a prefeitura de Guarulhos, quatro pessoas foram detidas, sendo três adolescentes e um adulto, que foram encaminhados ao 1.º Distrito Policial do município.