Guarda Ambiental e escolas usarão mascote

O secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, votou no animal vencedor e considera que o concurso ressalta a biodiversidade de São Paulo. "A escolha foi democrática e a participação das escolas, muito importante", afirmou. [

O brasão da Guarda Ambiental, que também foi apresentado ontem, terá a imagem da onça na farda. Para o comandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Joel de Sá, o animal representa a rapidez, a agilidade e vigilância necessárias para a preservação do meio ambiente.