Guarda alcoolizado cai com carro de viaduto Um motorista alcoolizado perdeu o controle do carro em um viaduto e caiu sobre um barraco em um bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, ontem. O condutor, o guarda municipal Bruno Colombarde Garcia, de 22 anos, ficou ferido. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez do homem. O acidente aconteceu às 6h e um casal dormia na casa atingida, mas, segundo a polícia, eles não sofreram ferimentos.