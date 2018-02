Guarda acha bolsa com R$ 20 mil e devolve O guarda municipal de Sorocaba Walbert Ferreira de Souza, de 42 anos, achou uma bolsa com R$ 20 mil e devolveu ao dono, o professor Sander Stancov Fonseca, de 30, anteontem. Souza achou a bolsa no banheiro de um supermercado. Fonseca deu pela falta do dinheiro ao chegar à concessionária para comprar um carro. No dia 5, a funcionária pública Luciana Aparecida Lisboa, de 41 anos, encontrou uma pasta com R$ 25 mil e, sem conseguir achar o dono, entregou tudo à polícia. Até agora o dono não apareceu.