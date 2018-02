Guararapes: duas bicicletas por habitante Com 30 mil habitantes, Guararapes, no interior paulista, pode ser chamada de "a cidade das bicicletas". O município tem quase 60 mil bicicletas - quatro para cada um dos 15 mil veículos motorizados registrados no Denatran em maio. Nos últimos dez anos, houve apenas duas mortes de ciclistas na zona urbana - a última em 2009.