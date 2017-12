Guarapiranga completa uma semana de alta; nível do Cantareira cai

SÃO PAULO - O Sistema Guarapiranga, atual responsável por atender o maior número de pessoas na capital paulista e na Grande São Paulo, completou uma semana de aumento no volume de água armazenada, segundo boletim divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) nesta quinta-feira, 9. Já o Sistema Cantareira, considerado principal manancial de São Paulo, apresentou queda de 0,1 ponto porcentual no volume de água.

O Guarapiranga, que abastece 5,8 milhões de habitantes, opera nesta quarta com 78,0% da capacidade, ante 77,9% no dia anterior - um aumento de 0,1 ponto porcentual. Antes de iniciar a sequência positiva, o manancial havia ficado 51 dias sem ganhar volume de água represada.

Cantareira. Responsável por abastecer 5,2 milhões de pessoas, o Cantareira apresentou queda e chegou a 19,6% da capacidade, considerando duas cotas de volume morto, de 182,5 bilhões de litros de água e de 105 bilhões. Foi a primeira diminuição do volume do sistema desde o dia 3 de julho.

Segundo o cálculo negativo do sistema, o Cantareira tem -9,7% do volume. Já no terceiro índice divulgado pela Sabesp, o manancial continua com 15,2% da capacidade. Esse último número leva em consideração o volume armazenado dividido pelo volume útil somado às duas cotas de reserva técnica.

Outros mananciais. O Sistema Alto Tietê também apresentou queda de 0,1 ponto porcentual, ficando em 20,5% Com 93,3%, o Rio Grande subiu 0,1 ponto porcentual. O Sistema Alto Cotia subiu 0,2 ponto porcentual, ficando em 65,7%, e o Rio Claro não apresentou mudança no volume de água armazenada.