Grupos agora misturam lona com palco

A evolução da linguagem circense permitiu ainda que os espetáculos ficassem mais adultos. O Circo Mínimo, do ator Rodrigo Matheus, trilha esse caminho. "O circo não é mais só uma expressão de virtuosismo, do "olha só o que eu sei fazer"", diz Matheus. Na sexta-feira, ele estreou o espetáculo Gravidade Zero, com direção de Mario Bortolotto. "É um monólogo de um desajustado, que eu faço pendurado pelos pés", diz. O Circo Mínimo também faz espetáculos infantis - João e o Pé de Feijão estreia no dia 9 de abril.

Incentivo. O governo do Estado de São Paulo também está dando uma forcinha para o circo. Além de promover o 4.º Festival Paulista de Circo, em Limeira (SP), inaugura o Circo São Paulo, no Parque do Belém, no fim do ano. "O espaço terá salas para aulas e a lona, para exercícios e para que circos itinerantes tenham onde se apresentar", explica o secretário estadual de Cultura, Andrea Matarazzo. O investimento foi de R$ 4 milhões.

Serviço

CIRCO DOS SONHOS

TURMA DA MÔNICA NO MUNDO DO CIRCO

ATÉ JULHO. SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ÀS 16H E ÀS 19H. AV. NICOLAS BOER, 120, POMPEIA

CIRCO MÍNIMO

GRAVIDADE ZERO

ATÉ 1º DE MAIO. SEXTAS E SÁBADOS, ÀS 21H; DOMINGOS, ÀS 19H. TEATRO ARTUR AZEVEDO: RUA PAIS DE BARROS, 955, MOOCA JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO DE 9 DE ABRIL A 1° DE MAIO, ÀS 12H SESC BELENZINHO: RUA PADRE ADELINO, 1.000

CIRCO RODA

DNA - SOMOS TODOS MUITO IGUAIS

DE 15/4 A 15/5. QUINTA A SÁBADO, ÀS 21H; DOMINGOS E FERIADOS, ÀS 18H. SESC PINHEIROS: RUA PAIS LEME, 195

CIRCO VOX

NOSTALGIA

A PARTIR DE 30/4, SÁBADOS ÀS 20H30 E DOMINGOS, ÀS 19H LONA FIXA: RUA BRANCO DE MORAIS, 63, CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

6ª PALHACEATA EM REDE NACIONAL

SÃO PAULO (MASP), ITUMIRIM/MG (ESTAÇÃO DE TREM), JUAZEIRO DO NORTE/CE (PRAÇA PADRE CÍCERO),

LAVRAS/MG (PRAÇA CENTRAL), MANAUS (LARGO SÃO FRANCISCO) HOJE. CONCENTRAÇÃO ÀS 9H

4º FESTIVAL PAULISTA DE CIRCO

DE 6 A 10/4. PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE WWW.CULTURA.SP.GOV.BR.

CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS DE LIMEIRA: RUA MARIA TEREZA DE BARROS CAMARGO, 1.525, LIMEIRA