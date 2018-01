Grupo usou mesmo método no Jardim Anália Franco, em SP

Em 2008, Francisco Fagundes de Lima entrou na Justiça alegando ser proprietário de um terreno, onde seria construído um grande empreendimento imobiliário. Mas, dessa vez, a ação, repetida várias vezes em Santana de Parnaíba, aconteceu no Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo. A vítima foi a Anália Franco Comércio e Desenvolvimento Imobiliário.

No processo consta que Lima apresentou um contrato de compra e venda do terreno assinado em 10 de janeiro de 1979 que lhe garantia a posse da área. Ele alegou que já havia construído casas e alugado para outras pessoas quando a propriedade foi invadida. E ainda pediu atendimento jurídico gratuito com um atestado de pobreza. O pedido foi negado. A área ficou conhecida na região por diversos conflitos, invasões e até um homicídio por causa da discussão sobre a posse da terra.

"O que aconteceu aí foi uma ação típica de grilagem de terras", disse o advogado José Custódio Filho, que defendeu a construtora. Segundo ele, durante o processo, o cartório onde Lima alegou ter feito o registro informou que não reconhecia as assinaturas no contrato de compra e venda, ou seja, o documento era falso. Em março de 2012, o juiz Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, da 39.ª Vara Cível, julgou a ação de Lima improcedente.

No mesmo ano, outro golpe. Dessa vez, a Belomar Incorporadora e Imobiliária e a Andras Associates, com sede em Albany, no Estado de Nova York, compraram parte da área do Sítio Barreiro, em Santana de Parnaíba. No processo, as empresas pagaram R$ 700 mil de sinal e mais uma parcela de R$ 350 mil para o grupo representado por Clóvis Espirito Santo da Silva que, segundo documentos apresentados, adquiriu as terras de Francisco Fagundes de Lima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porém, uma perícia no contrato e no terreno concluiu que aqueles documentos não tinham valor e que o contrato firmado entre as empresas com os golpistas "simplesmente não existia". As empresas estão processando a quadrilha.

Brigas. Antes de entrar na disputa judicial pelo terreno gigantesco de Santana de Parnaíba, Zezinho do Ouro se envolveu em diversas brigas, ameaças e agressões por causa de disputa de propriedades de imóveis. As vítimas vão desde integrantes da própria organização a donos de imóveis ou terrenos.

Somente entre 2005 e 2012, 18 boletins de ocorrência foram registrados em delegacias de São Paulo e região metropolitana. Em 2011, segundo a Polícia Civil, ameaçou a família de um dos integrantes do grupo para que ele transferisse um imóvel para o seu nome. Por duas vezes, teria ameaçado de morte pessoas em disputas por posse de terras em São Paulo. Acabou indiciado por ameaça. / A.H.