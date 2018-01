Grupo usa maçarico para roubar banco e agência pega fogo

Uma agência bancária pegou fogo após um assalto na madrugada desta quinta-feira, 19. A agência do Banco Itaú da Avenida Deputado Emílio Carlos, no bairro do Limão, na zona norte da capital, foi roubada por volta das 3 horas. Os ladrões arrombaram três caixas eletrônicos com um maçarico, que acabou causando um princípio de incêndio no local. O grupo chegou ao local e destruiu todo o circuito de vídeo e os alarmes da agência. Eles conseguiram levar o dinheiro dos caixas, mas a quantia ainda não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h50 para combater as chamas, de pequenas proporções e o fogo foi contido rapidamente. Um carro roubado usado na fuga foi encontrado abandonado na Rua Alessandro Alore, na mesma região, com o maçarico usado para arrombar os caixas eletrônicos. Os bandidos conseguiram fugir sem deixar pistas, de acordo com a Polícia Militar.