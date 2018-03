Grupo tranca 22 passageiros nus em bagageiro de ônibus Bandidos deixaram 22 passageiros e o motorista de um ônibus nus dentro do bagageiro após assalto na PR-116, no Paraná. O ônibus seguia de Rio do Sul, em Santa Catarina, para São Paulo, onde o grupo faria compras. Cerca de R$ 60 mil em dinheiro, joias e celulares foram roubados.