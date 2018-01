Grupo tenta roubar moto de policial e leva a pior no ABC

São Paulo, 21 - Três assaltantes foram detidos, dois deles baleados, durante troca de tiros com dois policiais militares à paisana, por volta da 0h30 desta quinta-feira, 21, na altura do nº 1.150 da Avenida dos Estados, no Parque Capuava, em Santo André, no ABC Paulista.

Um dos policiais, ocupando uma moto, foi abordado por quatro bandidos que estavam em outras duas motos. Ao perceber que se tratava se um assalto, outro policial militar, também à paisana e dentro de um carro, resolveu abordar o grupo, tendo início o tiroteio. Dois assaltantes foram baleados e encaminhados ao pronto-socorro central de Santo André.

Um terceiro, ileso, foi levado diretamente para o 4º Distrito Policial da cidade. O quarto criminoso conseguiu fugir.