Grupo tenta explodir caixa dentro de hospital em Ferraz de Vasconcelos

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Atualizado às 5h55

SÃO PAULO - Pelo menos três criminosos tentaram arrombar, por volta das 3 horas desta madrugada de sexta-feira, 2, um caixa do Banco do Brasil instalado dentro do Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, na Vila Correia, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bandidos renderam dois seguranças, colocaram as vítimas em um carro, seguiram para área da pediatria, onde a máquina está instalada, fixaram uma dinamite na parte dianteira do caixa e acenderem o pavio, mas o explosivo não detonou.

O trio acabou fugindo. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da PM, foi acionado para fazer a retirada da dinamite. O caso será registrado na Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos.

Ataques. Esse é o 23º ataque a caixas eletrônicos na Região Metropolitana de São Paulo apurado pelo estadão.com.br durante o período noturno em 2012. Foram sete casos na capital e outros 16 na Grande São Paulo, nas cidades de Guarulhos (3), Cotia (3), Osasco (2), Santo André (2), Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Carapicuíba, Barueri, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes. Em 17 dos 23 casos, os criminosos utilizaram explosivos. Seis criminosos foram presos em flagrante. Em 2011, ocorreram pelo menos 145 casos na Região Metropolitana.