Grupo tenta arrombar caixa eletrônico em Guarulhos

SÃO PAULO - Alguns bandidos tentaram furtar caixa eletrônico de agência bancária de Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 6. O grupo invadiu a agência do Banco Itaú, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, no Parque São Miguel.

Às 4 horas, com auxílio de um maçarico, eles começaram a arrombar um dos caixas eletrônicos no hall de entrada, mas testemunhas ligaram para o Centro de Operações da PM. Percebendo a aproximação das viaturas do 44º Batalhão, os ladrões abandonaram o equipamento no local e fugiram sem levar nada.

O caso será registrado no 4º Distrito Policial da cidade.