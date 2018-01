Grupo sequestra micro-ônibus em tentativa de furto a caixa eletrônico em Guarulhos

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Bandidos sequestraram um micro-ônibus, segundo a Polícia Militar (PM), para usar como proteção enquanto tentavam explodiam um caixa eletrônico dentro de uma loja de perfumes, no número 29 da Rua Ivanete Menezes Lyra, no bairro Jardim Fortaleza, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles praticaram a ação por volta das 2h43 desta quarta-feira, 21, e fugiram sem levar nada.

De acordo com a PM, seis homens armados e encapuzados, um deles com armamento longo, pararam o micro-ônibus na Avenida Papa João Paulo e obrigaram o motorista a seguir até a loja. Quando chegaram ao local atravessaram o veículo na rua.

Ao entrarem no estabelecimento, o alarme disparou, e os criminosos fugiram, em seis motos, com uma mochila cada, sem danificar o caixa. Duas bananas de dinamite foram deixadas na loja e o Grupo de Ações Táticas Especiais, da PM, acionado para retirar o material. O caso será registrado no 7º Distrito Policial (DP).

