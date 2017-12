Grupo sem-teto divulga ocupação no Centro de SP pelo Twitter

SÃO PAULO - Na madrugada desta segunda-feira, 4, cerca de duas mil pessoas ocuparam quatro prédios abandonados no Centro de São Paulo. Segundo a Frente de Luta por Moradia (FLM), os participantes da ação são vítimas de despejo e moradores de favelas sob ameaça de remoção. Pelo Twitter, o grupo divulga os desdobramentos.

No perfil do movimento (@lutamoradia), uma mensagem, postada há cerca de 12 horas, dava início à cobertura via web da ocupação. "Desde as primeiras horas desta 2a, famílias sem teto, ocuparam 4 prédios abandonados no centro de SP. Muitas despejadas ou de hab precária", diz o texto.

Com cerca de 240 seguidores até o momento, a FLM se define em sua conta como um "coletivo formado por movimentos autônomos que soma esforços para conquistar projetos habitacionais", e acrescenta: "queremos políticas sociais para a população de baixa renda."

Um representante do movimento, que se identificou apenas como Osmar, disse à reportagem que as postagens são feitas por um "grupo de mídia" voluntário, que também divulga as informações no site do movimento.

Nas últimas duas horas, o @lutamoradia compartilhou em sua conta 11 mensagens, que estão sendo replicadas por outros usuários da rede social. O grupo tem enfatizado a presença da polícia no local e a precariedade das condições enfrentadas pelas mulheres e crianças que estão dentro dos prédios. "Famílias dos prédios ocupados estão com fome e sede. Crianças e mulheres. Polícia na porta impede entrada de água e comida", afirma um dos posts.