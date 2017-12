Grupo se reúne na frente da clínica de David Uip Um grupo de 40 pessoas protestou no começo da noite de ontem na frente da clínica particular do futuro secretário de Saúde do Estado, David Uip, nos Jardins, contra a privatização da saúde pública. Com faixas e cartazes, os manifestantes tentaram entrar em contato com Uip, mas não foram atendidos. A polícia foi acionada, mas o protesto, pacífico, terminou sem incidentes.