Grupo saqueia cemitério de Sorocaba e leva mais de 70 peças

SOROCABA - Vândalos voltaram a saquear objetos de bronze em túmulos do Cemitério da Saudade, o mais tradicional de Sorocaba, nesta quinta-feira, 23. Mais de 70 placas com denominações das famílias e epitáfios, além de objetos ornamentais de metal, foram arrancadas e levadas pelos criminosos. Os furtos foram denunciados por profissionais contratados pelas famílias dos mortos para fazer a manutenção dos mausoléus.

A ação é a segunda este mês e pode ter acontecido durante o dia. Na semana passada, além de placas de bronze, os criminosos levaram uma imagem representando Santo Antônio. No mês de maio, houve dois “arrastões” em que mais de cem sepulturas tiveram peças, ornamentos e placas furtados. Entre os túmulos atacados, estão os de personalidades de destaque na história da cidade.

A prefeitura informou ter fechado os acessos laterais para reduzir a entrada de vândalos. A Guarda Civil Municipal vai reforçar a vigilância no cemitério e, com apoio da Polícia Militar, tentará identificar os receptadores do material.