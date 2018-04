Grupo rouba mais de R$ 700 mil em produtos de informática em SP

Cinco homens fortemente armados invadiram e roubaram mais de R$ 700 mil em produtos no galpão de uma empresa de informática na noite de segunda-feira, 3, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O grupo portando pistolas e uma metralhadora invadiu o estabelecimento às 21h30, no Jardim São Geraldo. Eles dominaram o vigia na portaria e o obrigaram a entrar no galpão. Em seguida, um dos bandidos vestiu o uniforme do segurança e foi para a portaria. Os outros quatro bandidos renderam mais funcionários dentro do local, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o grupo roubou 1.500 peças de disco rígido e 28 mil pen drives, avaliados em mais de R$ 700 mil.

A quadrilha colocou toda a mercadoria em dois veículos da empresa e fugiu, por volta das 1h30 de terça-feira, 4. Os carros foram localizados pela polícia a cerca de 500 metros do local.

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade. Um responsável pela empresa afirmou que outros produtos podem ter sido roubados.