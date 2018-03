Grupo rouba mais de R$ 40 mil em ônibus no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus foi assaltado na rodovia Washington Luís na madrugada desta segunda-feira, 14. Cerca de três rapazes obrigaram o veículo a parar na altura do km 257, em Araraquara, no interior de São Paulo. Eles estavam armados com revólveres, além de uma arma longa, que os passageiros não souberam identificar.

Os criminosos levaram quase R$ 40 mil em espécie, além de US$ 1,5 mil e um cheque de R$ 229. Aparelhos eletrônicos como celulares, câmeras digitais e um laptop também foram roubados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ônibus transportava 56 pessoas de Fernandópolis a São Paulo, um trajeto de cerca de 550 quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, é difícil acontecer esse tipo de ocorrência na região de Araraquara.