Grupo resgatado na Serra do Mar deixa hospital em Mogi das Cruzes

SÃO PAULO - As sete pessoas resgatadas na tarde desta terça-feira na Serra do Mar. depois de ficarem perdidas por três dias, receberam alta do Hospital Luzia Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as quatro mulheres e os três homens receberam atendimento e foram liberados da unidade ainda na noite desta terça.

Segundo o capitão Adriani José de Souza, do Grupamento Aéreo de Praia Grande, que atendeu o grupo, as vítimas não tinham ferimentos visíveis e estavam aparentemente bem. Os resgatados estavam apenas debilitados, segundo ele, por ficarem dois dias perdidos na mata.

Desde o último sábado, o grupo de sete pessoas estava perdido na Serra do Mar, em São Paulo. Eles foram localizados a cerca de um quilômetro da base montada pelos bombeiros no alto da Serra, em Biritiba Mirim, bairro de Mogi das Cruzes.