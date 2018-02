Grupo que se perdeu na Serra do Mar será resgatado

SÃO PAULO - Seis pessoas que estavam perdidas na região da Serra do Mar, nas proximidades de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, serão resgatadas na manhã desta segunda-feira, 11.

Elas pertenciam a um grupo de 30 pessoas que saiu de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, com destino ao litoral, no sábado, 9. O grupo começou a caminhada às 6 horas e deveria chegar ao litoral às 15 horas.

No domingo, 10, 24 pessoas foram resgatadas. Os trabalhos foram suspensos no período da noite e retomados hoje cedo. Os seis que ainda estão na Serra do Mar já foram localizados. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, participa da ação.