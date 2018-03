Grupo que se perdeu na Serra do Mar foi encontrado

SÃO PAULO - O grupo com cerca de 10 pessoas que se perdeu em uma trilha na Serra do Mar que foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira, 6. De acordo com a corporação, elas passam bem e já estão em casa.

O grupo entrou na trilha entre Paranapiacaba e Cubatão, dentro da Serra do Mar, na manhã de quarta-feira, 5. A trilha liga a capital paulista ao litoral.

Na tarde do mesmo dia, eles entraram em contato com os bombeiros com telefone celular para comunicar que estavam perdidos. Um aparelho GPS, de localização via satélite, ajudou a apontar a localização das pessoas aos bombeiros. Além da equipe de terra, um helicóptero Polícia Militar auxiliou nas buscas.