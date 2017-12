Grupo que fazia trilha se perde na Serra do Mar

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cinco pessoas, quatro delas da mesma família, que saíram de casa para realizar uma trilha, estão perdidas na mata da Serra do Mar no trecho de Itanhaém, litoral sul paulista.

Uma senhora de 55 anos, o filho e a nora, ambos de 26, anos, a outra filha, de 24, e uma quinta pessoa, um rapaz, também de 24 anos, entraram na Serra do Mar pela trilha existente no limite entre Embu-Guaçu (Grande SP) e o bairro de Engenheiro Marsilac (extremo sul da capital) no dia 23 de julho, segundo informações de parentes.

Pelo menos 10 bombeiros, de Itanhaém e de Santos, pertencentes ao 6º Grupamento, realizam buscas na mata, mas, até o momento, não tiveram nenhum contato com o grupo. As buscas serão retomadas por volta das 7 horas desta sexta-feira, 30. O contato entre a base dos bombeiros no litoral e os militares que estão acampados na mata está muito difícil.

O helicóptero Águia da Polícia Militar poderá ajudar nas buscas nesta sexta-feira, 30, caso haja solicitação do comando das operações de resgate.