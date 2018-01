Ato na Paulista pede delegacias da mulher com atendimento 24h em SP

Motivado pelos dez anos da Lei Maria da Penha, um grupo fez uma intervenção artística na Avenida Paulista neste domingo, 7, pedindo delegacias da mulher com atendimento 24 horas e sete dias por semana no estado. O ato, que teve início às 14h30, durou cerca de uma hora.

Participaram onze mulheres, vestidas de preto, com maquiagem simulando marcas de agressão. Na intervenção, as participantes exibiam cartazes pendurados à frente do corpo com várias frases, entre elas: “Apanho na sexta à noite e na segunda já perdi a coragem de denunciar” e “A violência contra a mulher não tem hora marcada”.

Uma década após a implementação da legislação que pune violência doméstica, comemorados neste domingo, 132 Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) funcionam em todo o estado - nenhuma, porém, é 24 horas. E todas fecham aos finais de semana.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou nesta sexta-feira, 5, que a 1ª DDM, na região da Sé, no centro da capital, terá funcionamento 24 horas nos sete dias da semana após a formatura de novos policiais que ocorrerá neste mês.

A pasta destacou ainda que todas as delegacias do estado “são capacitadas para receber e podem registrar casos de violência contra a mulher, pois todos os policiais são preparados para esse atendimento”. Conforme informou o Estado, no entanto, funcionárias dos distritos policiais da capital - entre delegacias comuns e especializadas - desconhecem a legislação.

Iniciativa da Rede Minha Sampa, o objetivo da manifestação foi chamar atenção da sociedade e do poder público, explicou Gut Simon, coordenador de comunicação da Rede e um dos organizadores do evento. “A nossa proposta é que todas as cinco regiões da capital tenham pelo menos uma delegacia da mulher 24 horas”, disse Simon.

Petição online. Lançada há cerca de dois meses, após o estupro coletivo no Rio de Janeiro, uma petição online que pede delegacias com atendimento 24 horas e sete dias por semana reuniu, até este domingo, mais de 19 mil assinaturas. A Minha Sampa quer entregar o documento ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) e e ao secretário de segurança do Estado, Mágino Alves.

Participaram da intervenção coletivos feministas, entre eles a rede Mulheres Mobilizadas. O grupo nasceu em março, durante a semana do Dia Internacional da Mulher, e promove debates e eventos em defesa da mulher. Sabrina Coutinho, de 22 anos, é uma das integrantes do grupo Mulheres Mobilizadas e integrou o ato na Paulista. “A criação de delegacias da mulher 24 horas é uma questão muito urgente do movimento feminista hoje”, afirmou.

Uma estudante universitária de 23 anos, que pediu para não ser identificada, contou que cresceu vendo a própria mãe apanhando dentro de casa. “Nunca era um tapa ou um murro. Eram agressões muito profundas. Já vi o rosto dela completamente desfigurado. Ela chegou a quebrar quatro costelas”, relatou. “Minha mãe nunca teve coragem de denunciar porque se preocupava em proteger os filhos, dizia que não queria nos prejudicar. E além disso, não acreditava que meu pai e os companheiros, que a agrediram, pudessem ser punidos. Mas ela deveria ter denunciado”.

De férias no Brasil, a médica moçambicana Elsa Lobo, de 52 anos, fotografou o grupo e manifestou apoio à causa. Ela comparou a realidade do Brasil à de Moçambique: “É muito difícil porque, tanto lá quanto aqui, a mulher é muito subjugada pelo homem. Existem instituições que tentam proteger, mas há também o silêncio e o medo”.

'Absurdo'. A cunhada de Elsa, também moçambicana, a professora Isabel Silva, de 56 anos, alertou para a “situação gravíssima” da inexistência de delegacias da mulher com atendimento 24 horas em São Paulo. A mesma indignação expressou o técnico em segurança do trabalho, Raphael Santos, de 31 anos. Ele chamou de “absurda” a ausência de delegacias da mulher com funcionamento sete dias por semana e por 24 horas.

“Intervenções como essa são importantes para a reflexão das pessoas que não costumam pensar diariamente na gravidade dessa situação. É uma necessidade imediata”, disse Santos.