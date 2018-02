Grupo protesta em defesa do Parque Augusta

Atualizada às 20h30

SÃO PAULO - Um grupo de cerca de 20 ativistas protesta em frente à livraria Cia. dos livros, no Mackenzie, em Higienópolis, onde a arquiteta e urbanista Nadia Somekh lança o livro 'A cidade vertical e o urbanismo modernizador'.

Nadia é presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp). Os ativistas protestam porque o órgão autorizou em janeiro a construção de um complexo imobiliário no terreno conhecido como Parque Augusta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos manifestantes chegou a comprar um livro de Nadia e o rasgou na mesa da arquiteta. Os ativistas também cantaram músicas contra a especulação imobiliária. Eles defendem que a área abrigue um parque em 100% do terreno de 24 mil metros quadrados.