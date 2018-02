Grupo protesta contra salário de Kassab Cerca de 30 pessoas se reuniram ontem em frente à casa do prefeito Gilberto Kassab (sem partido), no Jardim Paulistano, para protestar contra o aumento de 20% no salário do prefeito e de 250% no dos secretários. "Os professores das escolas públicas também ganham menos que os da iniciativa privada e nem por isso tiveram tanto aumento", disse Débora Gepp, uma das organizadoras. Durante o protesto, Kassab estava em um evento de uma igreja evangélica no centro da cidade.