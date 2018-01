Grupo protesta contra reajuste de tarifa de ônibus em Sorocaba

SOROCABA - Manifestantes bloquearam a entrada do principal terminal de ônibus de Sorocaba, no interior de São Paulo, no início da noite desta segunda-feira, 4, em protesto contra um aumento anunciado para a tarifa do transporte coletivo. O grupo, com cerca de 80 pessoas, usou megafones e cartazes para pedir passe livre. A avenida Afonso Vergueiro, uma das principais da cidade, foi interditada.

No horário de pico do transporte coletivo, os ônibus foram impedidos de deixar o terminal. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal acompanharam a manifestação. Os manifestantes se dispersaram por volta das 19h30. Não houve registro de vandalismo.

A tarifa básica vai subir de R$ 2,95 para R$ 3,20 - reajuste de 8,47% - no próximo dia 9. O passe estudante, que custa R$ 1,50, não sofrerá alteração.