Grupo protesta contra Pinheirinho e PM na cracolândia Manifestantes aproveitaram a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB) na inauguração do novo prédio do Arquivo Público do Estado para protestar contra o envolvimento da Polícia Militar em dois episódios recentes: a ação na cracolândia e a reintegração de posse no Pinheirinho, em São José dos Campos.