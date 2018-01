Grupo protesta contra desapropriação e bloqueia a Fernão Dias

SÃO PAULO - Um grupo de 150 moradores interrompeu o trânsito no quilômetro 79 da Rodovia Fernão Dias, na altura do Tremembé, zona norte da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 4. A manifestação é contra a retirada das famílias do local.

A via, no sentido de São Paulo, ficou bloqueada por duas horas. Inicialmente, por volta das 6h30, os manifestantes fecharam todas as pistas e atearam fogo a pneus, segundo a Polícia Militar. Às 8 horas, o grupo passou a ocupar as pistas 3 e 4, liberando a passagem dos veículos nas outras duas.

Segundo informações da concessionária Autopista Fernão Dias, no início da manhã, os moradores começaram a ocupar a rodovia sem se movimentar e estenderam faixas contrárias à desapropriação. Duas horas depois, o congestionamento na via chegou a 6,8 quilômetros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 8h20, os moradores saíram da pista sul (sentido São Paulo) e passaram a ocupar a pista norte (sentido Belo Horizonte) para deixar que o trânsito fluísse. A concessionária informou ainda que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil foram ao local.