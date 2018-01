Grupo promove piquenique no Butantan

O projeto Buur realiza no domingo, 29, a primeira edição do ‘Buur na Grama’, um encontro em forma de piquenique no gramado do Instituto Butantan, zona oeste de São Paulo. A entrada é gratuita.

Quem quiser participar não precisa se preocupar com a comida. ‘Leve sua toalha e nós cuidaremos do resto’, avisam os organizadores na descrição do evento. Os salgados, bebidas e doces serão vendidos na hora, por meio de fichas avulsas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo também colocou à venda dois lotes antecipados com uma espécie de ‘combo’. O primeiro será vendido até esta sexta, dia 20. Contém seis pratos diversos: quatro salgados e dois doces, além de uma taça de vinho, um copo de suco, água à vontade e uma sacolinha com frutas. Tudo por R$ 55,00. O segundo lote terá o mesmo conteúdo, mas será vendido entre os dias 20 e 27, por R$ 65. Os pacotes são limitados.

Além da comida, várias atrações estão programadas, como uma oficina de hortas urbanas, uma roda de contação de histórias e um show com a banda ‘The Mockers’. Vale visitar o site do evento e conferir a programação completa.

A ação é uma iniciativa do projeto Buur em parceria com o Instituto Butantan e a Danúbio, empresa especializada na produção de queijos e derivados lácteos. l

Buur. O grupo é formado por 11 colaboradores e tem por objetivo a ‘ocupação urbana com simplicidade’, por meio de ações como um jardim em meio a uma rua movimentada, um jantar no parque, um piquenique na grama entre outras. Tudo isso, segundo o Buur, seria uma forma de acalmar os nervos e levar qualidade de vida às pessoas com atividades que levam o prazer nas pequenas coisas.