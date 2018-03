Grupo preso dentro de banco na zona leste de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cinco criminosos foram presos, um pouco antes da meia-noite desta quarta-feira, 30, no interior de uma agência do Banco Itaú, localizada na rua Gregório Ramalho, em Itaquera, zona leste de São Paulo.

O funcionário de uma empresa de segurança privada, que realiza monitoramento móvel na região, foi alertado pelo disparo do alarme do banco e, ao se aproximar da agência, visualizou duas pessoas dentro dela e acionou a Polícia Militar.

Policiais do 39º Batalhão chegaram rapidamente no local e detiveram um total de cinco pessoas dentro do banco. A quadrilha havia feito um buraco na parede dos fundos da agência e tinha como objetivo acessar a tesouraria, mas os policiais foram mais rápidos.

Os vários veículos que estavam estacionados nas proximidades do banco tiveram os dados levantados pela central da polícia através das placas, mas nenhum deles apresentou queixa de roubo ou furto, o que não garante aos policiais que nenhum destes carros seja do grupo detido.

Os bandidos foram encaminhados ao 64º Distrito Policial, de Cidade A.E. Carvalho