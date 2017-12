Grupo lança 'rede de proteção' às vítimas de violência nas universidades

SÃO PAU LO - Um grupo de professores, advogados, médicos e ativistas de direitos humanos iniciou, nesta terça-feira, 20, uma rede de proteção para ajudar vítimas de violência sexual, assédio ou qualquer outro tipo de prática de violação aos direitos humanos. O documento, lançado na internet, recebe cerca de cem assinaturas, como a do cientista político André Singer, da Universidade de São Paulo (USP), e do sociólogo e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos.

O objetivo da rede, inspirada em um sistema em funcionamento em universidades americanas, é cobrar dos dirigentes das universidades e dos órgãos competentes a apuração de todos os casos, além de oferecer assistência jurídica às vítimas, se necessário. O grupo também criou um e-mail para receber denúncias anônimas (protecaouniversidade@gmail.com) e uma página no Facebook.

O grupo foi criado após o surgimento de diversas denúncias feitas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Universidades, instaurada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em dezembro de 2014 como objetivo apurar os casos de violência ocorridas nas universidades paulistas.

Veja a lista de integrantes da rede:

Ademir Lopes Junior - Médico

Adriana Ribeiro Rice Geisler - Professora e pesquisadora Fiocruz/RJ

Ana Costa – Professora da FE-USP

Ana Flávia d’Oliveira – Professora da FMUSP

Ana Gasques – Pós-graduanda da ESALQ/USP

André Vitor Singer – Professor do Departamento de Ciência Política – USP

Antonio J. Severino – Professor da FE-USP

Antonio Ribeiro de Almeida Jr - Professor da ESALQ/USP

Artur Machado Scavone – Jornalista

Aton Fon Filho – Advogado e diretor da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos

Beatriz Keiko Zambon – Médica residente de Moléstias Infecciosas HC FMUSP

Belmira Bueno – Professora da FE-USP

Bernadete Benetti – Professora da UNESP

Breno Oliveira dos Santos - Assistente Judiciário/TJSP

Bruna Santo Silveira - Residente de Medicina de Família e Comunidade

Carla Betina Andreucci Polido- professora no Depto de Medicina da Universidade Federal de São Carlos

Carlos Ansarah - Perito Federal Agrário - INCRA/ Brasília-DF

Carlos Botazzo - Professor da Faculdade de Saúde Pública

Carmen Lúcia Rodrigues – Professora da UFRRJ

Carmen Sylvia Vidigal Moraes – Professora da FE-USP

Carolina Sapienza Bianchi - Militante da Marcha Mundial das Mulheres

Cecília Hannamatt – Professora da FE-USP

Cecília Hirata Terra – Médica

Célia Regina Rossi – Professora da UNESP

Celso Favaretto – Professor da FE-USP

Celso João Ferretti – Professor da UTFPR

Cesar Antônio Alves Cordaro - Procurador do Município de São Paulo (aposentado) - Membro da Comissão da Memória e Verdade do Município de São Paulo

César Donizetti Pereira Leite – Professor da UNESP

César Minto – Professor da FE-USP

Cilaine Alves Cunha - Professora da FFLCH/USP

Clarissa Willets - Médica

Cláudia Pereira Vianna – Professora da FE-USP

Cláudia Valentina Assumpção Galian – Professora da FE-USP

Cristiane Rigott – Professora da FE-USP

Claudia Garcia Magalhães – Médica; prof. da Faculdade de Medicina da Unesp

Dalva Maria Bianchini Bonotto – Professora da UNESP

Débora Cristina Fonseca – Professora da UNESP

Demian de Oliveira e Alves - Médico

Diana Vidal – Professora da FE-USP

Dislane Zerbinatti Moraes – Professora da FE-USP

Edna Antonia Mattos Morais Andrade – Professora da FE-USP

Elci Pimenta Freire - Instituto Macuco

Elie Ghanem – Professor da FE-USP

Elisa Donalisio Teixeira Mendes - Médica infectologista do HC

Elizabeth Aparecida Queijo- Professora de Educação Básica.

Elizabeth Araújo Lima – Professora de Terapia Ocupacional da USP

Elizabeth Braga – Professora da FE-USP

Ermelinda Pataca – Professora da FE-USP

Eugenio Maria de França Ramos – Professor da UNESP

Fabiana Jardim – Professora da FE-USP

Fernanda Amarante Bonani – Médica Assistente do ICESP

Flávia Maciel de Aguiar F de Mendonça – Médica e docente da Universidade Barão de Mauá

Flávia Medeiros Sarti – Professora da UNESP

Florindo Stella – Professor da UNESP

Franklin Leopoldo e Silva – Professor de Filosofia da FFLCH/USP

Gabriel Elias Correa de Oliveira – Médico Psiquiatra da FMRP/USP

Gabriel Landi Fazio - Advogado

Guilherme Boulos – Sociólogo e Coordenador do MTST

Heliani Berlato dos Santos – Professoa da ESALQ – USP

Heloísa Buarque de Almeida - Professora da FFLCH/USP

Idméa Semeghini Siqueira – Professora da FE-USP

Isabel Loureiro – Professora da UNESP

Ivan Maroso Alves – Médico – ESF

Ivan Seixas - Militante de Direitos Humanos e ex-preso político.

Jacira Vieira de Melo - Instituto Patrícia Galvão-Mídia e Direitos

João Pedro Pezzato – Professor da UNESP

Jorge Luís Mialhe – Professor da UNESP

Jorge Souto Maior - Professor da FDUSP e Juiz de Direito

José Euzébio de Oliv. Souza Aragão – Professor da UNESP

Joyce Mary Adam de Paula e Silva – Professora da UNESP

Julio Groppa Aquino – Professor da FE-USP

Julio Simões – Professor da FFLCH USP

Karina S. M. M. Pagnez – Professora da FE-USP

Kimi Tomizaki – Professora da FE-USP

Laura Noemi Chaluh – Professora da UNESP

Layla Ibraim Silva Darwiche - Medica

Laymert Garcia dos Santos – Professor de Sociologia – Unicamp

Leila Maria Ferreira Salles – Professora da UNESP

Leny Magalhães Mrech – Professora da FE-USP

Lilia Blima Schraiber - Professora da FMUSP

Lisete Regina Gomes Arelaro – Professora da FE-USP

Lucia Emília Nuevo Barreto Bruno – Professora da FE-USP

Lúcia Helena Sasseron – Professora da FE-USP

Lúcia Rodrigues – Professora da UFRJ

Luis Fernando Tófoli - Professor de Psiquiatria da Unicamp

Luiz Carlos Santana – Professor da UNESP

Luiz Marcelo de Carvalho – Professor da UNESP

Márcia Balades - Liga Brasileira de Lésbicas - SP

Marcia Gobbi – Professora da FE-USP

Marcia Reami Pechula – Professora da UNESP

Márcio Rodrigues Lambais – Professor da ESALQ – USP

Marco Akerman - Professor da Faculdade de Saúde Pública/USP

Marco Antonio Santos - Médico

Marcos Barbosa de Oliveira – Professor da FE-USP

Marcos Garcia Neira – Professor da FE-USP

Marcos Sidnei Pagotto – Professor da FE-USP

Marcos Sorrentino – Professor da ESALQ – USP

Maria Ângela Borges Salvadori – Professora da FE-USP

Maria Angelica de Melo Rente - Psicóloga e Arteterapeuta

Maria Antonia Ramos de Azevedo – Professora da UNESP

Maria Aparecida Segatto Muranaka – Professora da UNESP

Maria Caramez Carlotto – Doutoranda em Sociologia pela USP

Maria Carolina Bissoto - Advogada

Maria Cecília de Oliveira Micotti – Professora da UNESP

Maria Clara Di Pierro – Professora da FE-USP

Maria Fernanda Terra – Médica e doutanda em med. Preventiva na FMUSP

Maria Isabel de Almeida – Professora da FE-USP

Maria Júlia Montero - estudante de Letras na FFLCH/USP e militante da Marcha Mundial das Mulheres

Maria Lucia Refinetti Martins - Professora FAUUSP

Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo – Professora da UNESP

Mariana Armond Dias Paes - doutoranda em direito (USP) e militante da Marcha Mundial das Mulheres

Mariana Murakami Kuboiama - Médica psiquiatra, ex aluna FMRP USP

Marilena Ap. Jorge Guedes de Camargo – Professora da UNESP

Marília Pinto de Carvalho – Professora da FE-USP

Marilia Sposito – Professora da FE-USP

Marina Bagnara Fernandes – Médica

Mauricio Lourencao Garcia - Docente da Unifesp - campus Baixada Santista

Maurilane Biccas – Professora da FE-USP

Maximiano - Delegado de Polícia

Messias Basques - Antropólogo, Museu Nacional/UFRJ

Mirna Fernandes – Editora e Escritora

Monica Amaral – Professora da FE-USP

Neide Rezende – Professora da FE-USP

Ocimar Alavarse – Professor da FE-USP

Oriowaldo Queda – Professor Aposentado da ESALQ – USP

Osvaldo Coggiola – Prof. Titular do Depto. De História da USP

Pádua Fernandes – Advogado, escritor e professor universitário

Paula Marcelino – Professora de Sociologia da USP

Paulo Henrique Fernandes Silveira – Professor da FE-USP

Pedro Dimitrov - “Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo”

Pedro Silveira Carneiro – Médico e dourando da FMRP/USP

Rachel Moreno -Observatório da Mulher e Rede Mulher e Mídia

Raquel Damasceno - Psicóloga

Raquel Fontes Borghi – Professora da UNESP

Regiane Helena Bertagna – Professora da UNESP

Renan Honório Quinalha – Jurista

Ricardo Musse - Professor da FFLCH/USP

Rinaldo Voltolini – Professor da FE-USP

Roberto Tadeu Iaochite – Professor da UNESP

Rogério de Almeida – Professor da FE-USP

Romualdo Dias – Professor da UNESP

Romualdo Portella de Oliveira – Professor da FE-USP

Roni Cleber Dias de Menezes – Professor da FE-USP

Rosa Iavelberg – Professora da FE-USP

Rosa Maria Feiteiro Cavalari – Professora da UNESP

Rosangela Gavioli Prieto – Professora da FE-USP

Rubens C. F. Adorno – Professor da Faculdade de Saúde Pública/USP

Samuel de Souza Neto – Professor da UNESP

Sandra Maria Sawaya – Professora da FE-USP

Sandra Mariano - Coordenação Nacional de Entidades Negras Mulher - CONENM/SP

Selma Garrido Pimenta – Professora da FE-USP

Sergio Cardoso – Professor do Departamento de Filosofia – USP

Silmara Conchão – Professora da Faculdade de Medicina do ABC

Silvana de Souza Nascimento – Professora FFLCH/USP

Silvia M. Gasparian Colello – Professora da FE-USP

Silvia Marina Anaruma – Professora da UNESP

Sílvia Trivelato – Professora da FE-USP

Simone Rocha FIgueiredo - Médica

Sirlei Daffre – ICB – Depto de Parasitologia - USP

Maria Bernadete Sarti da S. Carvalho – Professora da UNESP

Sonia Maria Vanzella Castellar – Professora da FE-USP

Stella Maris Nicolau - Docente da UNIFESP Campus Baixada Santista

Stephan Sperling - Médico

Suzi Frankl Sperber - Professora do DTL-IEL-UNICAMP

Tamara Amoroso Gonçalves - CLADEM/Brasil

Thiago Henrique Silva – Médico

Valdir Heitor Barzotto – Professora da FE-USP

Vera Paiva - Professora do IP/USP

Vera Pallamin - Professora da FAUUSP

Vitor Henrique Paro – Professor da FE-USP

Vitória Souza Rocha Narubia Gonçalves - Marcha Mundial das Mulheres

Waldir Cauvilla – Professor da FE-USP

Zilda Marcia Gricoli Yokoi – Professora Titular da FFLCH/USP